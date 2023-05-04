Крупные банки повысили ставки по ипотеке в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44

РБК: крупные банки повысили ставки по ипотеке в России

Крупные банки повысили ставки по ипотеке в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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В какие организации россиянам можно будет обратиться за кредитом по прежней ставке?

В начале мая уже три крупных российских банка повысили ставки по ипотеке или планируют в ближайшее время сделать это. Количество банков, принявших такое решение, может увеличиться. Об этом пишет издание РБК.

Так, Московский кредитный банк увеличил процент ставки ипотеки на строящееся жилье, она достигла отметки в 11,5%. Месяцем ранее кредит в этом же банке можно было оформить под 10,7% годовых. Ставка на вторичное жилье выросла на 0,55 процентных пункта, до 11%.

Также ставки по ипотечным кредитам были подняты такими банками, как Совкомбанк и «Санкт-Петербург» — до 11,99 и 7,65% соответственно. Уточняется, что держатели карт «Халва» смогут в первом банке оформить кредит под 11,23% годовых, а во втором существует семейная ипотека, которая поднялась до 5,65%.

Ожидается, что с 15 мая ставки по ипотечным кредитам будут подняты также в Газпромбанке и Росбанке. Сбербанк от комментариев воздержался, уточняется в материале, а ВТБ, Промсвязьбанк, Уралсиб и Абсолют Банк сообщили, что в их планы не входит повышение ставок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки и возраста заемщиков.

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