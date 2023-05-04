На прощальном мероприятии присутствуют родственники знаменитого модельера.

Сейчас в подмосковном Щелково проходит прощальная церемония с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Все желающие проститься с бессменным кутюрье уже собрались на месте мероприятия. Среди них оказались такие известные личности, как президент Российской академии художеств Зураб Церетели, народная артистка РФ Надежда Бабкина, известный парикмахер Сергей Зверев и другие.

В том числе на церемонии присутствует сын модельера Егор Зайцев, а также его внучка Маруся. Атмосфера в зале печальная, вокруг много цветов и похоронных венков.

После окончания прощальной церемонии Зайцева похоронят на местном кладбище. Поминки законодателя моды пройдут в ограниченном кругу, самые близкие Зайцева соберутся в усадьбе легендарного модельера.

Известный законодатель моды умер 30 апреля на 86-м году жизни. В последние годы он боролся с продолжительной болезнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники Вячеслава Зайцева помирились после его смерти.