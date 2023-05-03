«Никто не помогал»: родственники Вячеслава Зайцева помирились после его смерти

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 065

Сын Вячеслава Зайцева помирился с дочерью Марусей после смерти модельера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Сын известного дизайнера много лет был в ссоре с родной дочерью.

После смерти модельера Вячеслава Зайцева его родственники помирились. Сын популярного дизайнера Егор рассказал 5-tv.ru, что сейчас находится в прекрасных отношениях со своей дочерью Марусей. Много лет родственники были в ссоре, но смерть близкого человека заставила их забыть обиды.

«Я ее (Марусю — Прим. ред.) очень люблю. Хотелось бы завтра (на похоронах — Прим. ред.) с внучками папиными любимыми там быть», — поделился Егор Зайцев.

Дочь звонила ему на днях и извинялась за интернет-публикации, в которых она якобы негативно отзывается о нем и винит во всех бедах.

«Я делаю то, что я должен делать в труднейшее время. Никто нам не помогал», — отметил Егор.

Похороны модельера состоятся 4 мая в Щелково. Сын Зайцева объяснил, что выбрал подмосковное кладбище, так как Щелково — это дом его отца, где он прожил более 30 лет и построил себе дом. Церемония прощания будет открытой, а вот поминки пройдут в усадьбе Зайцева в присутствии самых близких людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Вячеслава Зайцева не претендует на наследство умершего отца.

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