Внучка Вячеслава Зайцева простилась с дедушкой и спешно покинула церковь

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся прибыла на прощальную церемонию с модельером
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Родственница кутюрье была облачена во все черное и надела темные очки.
Внучка легендарного модельера Вячеслава Зайцева пришла на церемонию прощания с дедушкой в подмосковном Щелково. Маруся была облачена в черную одежду и закрыла голову капюшоном, на глазах женщины виднеются темные очки.
В том числе на мероприятии присутствует и сын модельера Егор Зайцев. Эксклюзивные кадры с места событий публикует 5-tv.ru.
На траурное мероприятие прибыли многие знаменитости: народная артистка РФ Надежда Бабкина, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, популярный российский парикмахер Сергей Зверев и, отец Филиппа Киркорова 90-летний Бедрос, и, в том числе, близкие и поклонники легендарного законодателя моды.
В середине прощального зала виднеется гроб с Зайцевым. Пришедшие разложили вокруг цветы и похоронные венки. Все люди в эту минуту вспоминают бесценного модельера.
Сразу после траурной церемонии девушка спешно покинула церковь, не отвечая на вопросы журналистов.
Известный кутюрье умер 30 апреля на 86-м году жизни. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки.
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