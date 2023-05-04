Внучка Вячеслава Зайцева простилась с дедушкой и спешно покинула церковь

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 005

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся прибыла на прощальную церемонию с модельером

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Родственница кутюрье была облачена во все черное и надела темные очки.

Внучка легендарного модельера Вячеслава Зайцева пришла на церемонию прощания с дедушкой в подмосковном Щелково. Маруся была облачена в черную одежду и закрыла голову капюшоном, на глазах женщины виднеются темные очки.

В том числе на мероприятии присутствует и сын модельера Егор Зайцев. Эксклюзивные кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

На траурное мероприятие прибыли многие знаменитости: народная артистка РФ Надежда Бабкина, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, популярный российский парикмахер Сергей Зверев и, отец Филиппа Киркорова 90-летний Бедрос, и, в том числе, близкие и поклонники легендарного законодателя моды.

В середине прощального зала виднеется гроб с Зайцевым. Пришедшие разложили вокруг цветы и похоронные венки. Все люди в эту минуту вспоминают бесценного модельера.

Сразу после траурной церемонии девушка спешно покинула церковь, не отвечая на вопросы журналистов.

Известный кутюрье умер 30 апреля на 86-м году жизни. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки.

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