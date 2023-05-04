«Все будет как новое»: Песков рассказал о разрушениях Кремля после атаки дронов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 657

Песков: у Кремля после атаки повреждены медные листы, но их быстро заменят

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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В ближайшее время крышу здания заменят, других повреждений нет.

После атаки украинских беспилотников на российский Кремль были повреждены два медных листа. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Знаю от наших хозслужб, что опалено два медных листа, которые покрывают купол. Они будут заменены, если еще не заменены. Все будет как новое. Других повреждений или разрушений нет», — заявил Песков.

Также, по его словам, видео повреждений Кремля вряд ли будет доступно для общественности.

«Должны наши спецслужбы принимать решения, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют. Если они примут решение, то да, если нет — то нет», — заключил Песков.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин отреагировал на атаку дронов на Кремль.

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