«Надеяться не стоит»: сможет ли жена комика Ильи Соболева похудеть после родов

Врач отмечает, что самая лучшая операция — это та, которую не сделали.

Супруга российского комика Ильи Соболева — Наталья — показала поклонникам свою фигуру спустя две недели после рождения третьего ребенка и отметила, что животик уходит самостоятельно, а диеты пока нет.

Многие подписчики уверены, что 38-летней матери троих детей не удастся похудеть после родов на 30 килограммов, которые она набрала во время беременности, без операций. Однако счастливая мама уверяет, что все лишнее уйдет даже без спорта. 5-tv.ru спросил у диетолога Елены Соломатиной, возможно ли сбросить такое количество лишнего веса в таком возрасте?

Врач отмечает, что женщина во время беременности набирает вес и это нормально. Другое дело, что есть определенные параметры и выходить за них — не стоит, чтобы сами роды не осложнились и не было вреда здоровью ни ребенку, ни роженицы.

«Но тем не менее, вес будет уходить естественным путем, пройдет задержка жидкости. Однако надеяться на то, что она будет такой же, как была буквально до зачатия — не стоит. Поскольку пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения», — говорит эксперт.

Чтобы подобрать правильное питание, необходимо посоветоваться с врачом. В этот период питательные вещества нужны и ребенку, и женщине. Это поможет молодой маме похудеть быстрее самостоятельно.

«Ни о каких операциях, тем более сейчас, речь не должна идти. Самая лучшая операция — это та, которую не сделали. Хирургическое вмешательство — это крайний случай. Здесь ничего катастрофического нет», — утверждает диетолог.

После того, как ребенок перестанет нуждаться в молоке, необходимо выстроить режим и продолжить правильное питание, а также добавить спорт.

Стоит отметить, что Илья и Наталья вместе уже 12 лет. Они воспитывают троих наследников — дочерей Еву и Софию, а также новорожденного мальчика Ивана.

При этом рождение первого ребенка стало настоящим испытанием для Соболевой. Во время беременности женщина сильно поправилась и после родов не могла избавиться от лишнего веса. Ее спасло оригинальное решение — езда по парку на роликах вместе с коляской. Когда она полностью восстановилась, врач разрешил ей заниматься спортом. Тогда Наталья купила абонемент в тренажерный зал и смогла сбросить лишние килограммы.

Ранее 5-tv.ru публиковал, какие подробности жена Соболева рассказала о третьих родах.

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