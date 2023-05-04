Суд арестовал подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 187

Мужчины проведут под стражей почти два месяца.

Суд арестовал подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае арестовали почти на два месяца, до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Уточняется, что срок ареста составляет один месяц и 28 суток.

Мужчина и женщина, работавшие аниматорами, пропали 28 апреля на трассе М-4 «Дон». В тот вечер они возвращались на машине домой с мероприятия. Утром следующего дня их телефоны оказались отключены, а с банковских карт пропало 190 тысяч рублей. К поискам подключились правоохранители. Впоследствии выяснилось, что аниматоров убили, их тела закопали, а автомобиль сожгли.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении страшного преступления были задержаны трое мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело пропавшей девушки-аниматора нашли в Краснодарском крае. В результате следственных действий ранее удалось найти тело мужчины.

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