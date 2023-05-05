«Мы сделали ее сильнее»: Запад уничтожил Украину и просчитался насчет РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 273

Бывший глава разведки Чехии Пелз: Запад усилил РФ и разрушил буферную Украину

«Мы сделали ее сильнее»: Запад уничтожил Украину и просчитался насчет РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Всевозможные санкции против Москвы лишь указывают на неосведомленность противников насчет Росссии.

Запад пытался ослабить российскую сторону, однако сделал Москву еще сильнее и разрушил Украину. Такое мнение выразил экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum.

«Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? Что ж, мы сделали ее сильнее. Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым», — сообщил он.

В том числе Пелз объяснил, что объединение России и Китая будет невозможно остановить без применения ядерного оружия. При этом в ядерной войне нет победителей.

По словам генерала, Москва сначала имела прозападные интересы. Российский лидер Владимир Путин старался организовать нормальные отношения со всеми государствами. Однако Запад несмотря ни на что пытался негативно повлиять на Россию. Это привело к боевым действиям в Европе.

Даже теперь недружественные государства не отступают от цели по ослаблению Москвы. Они коллективно вводят различные антироссийские санкции. Пелз уверен, что европейские и американские лидеры не понимают, как работает РФ.

«Мы не можем понять, что самой большой стране в мире с величайшими природными богатствами, с такой историей русского народа, который предпочтет жить в землянках и питаться травой, лишь бы хоть как-то защищать свою страну, невозможно навредить, отобрав у нее Макдональдс», — заявил генерал.

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Пелз призвал обе страны сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад фатально ошибся, когда попытался уничтожить Русский мир.

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