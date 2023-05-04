«Они боятся»: Запад фатально ошибся, когда попытался уничтожить Русский мир

Сейчас в Европе и США пытаются очернить русскую культуру, однако в этом нет смысла. Почему?

Открытая демонстрация русофобии и агрессивный рост национализма способствовали объединению Русского мира, который будет достойно защищать свои интересы и не позволит уничтожать нашу отечественную культуру. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в беседе с изданием ИА SM-News.

«Главное — это объединение против агрессии в отношении русскоязычных людей и поддерживающих их, против попыток уничтожения русской культуры, русских традиций и русской истории», — отметил он.

Эксперт объяснил, что после развала СССР американские власти мечтали об исчезновении привычной нам России. Так называемые «англосаксы» пытались негативно воздействовать на Москву руками «либералов-реформаторов» и готовы были отдать на это немалые денежные суммы. Однако Русский мир непобедим, когда объединен, западные нападки не могут его пошатнуть.

«Похоже, реализация западного сценария по зомбированию и уничтожению русского самосознания до конца все же не удалась», — поделился выводами Кабанов.

По словам председателя НАК, объединение русских теперь стараются очернить и представить как формирование экстремистских настроений. Украинцы даже ввели такое понятие, как «рашизм».

При этом на данный момент наблюдается начало возрождения Русского мира. Именно этого боятся противники России. Хотя, они сами спровоцировали такой сценарий, когда начали конфликт в Донбассе.

«Они боятся, зная, что историческая правда на нашей стороне. А когда мы объединены — мы непобедимая сила», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-разведчик США посоветовал разделить Украину между Россией и Польшей.