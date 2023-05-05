На берегу Нарвы задержали плывшего в гидрокостюме гражданина Словакии

Гражданин Словакии, облачившись в гидрокостюм, пытался переплыть Нарву и пересечь российскую границу. Однако его задержали сотрудники пограничной службы Ленинградской области.

В пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, а нарушитель заключен под стражу.

Отмечается, что при мужчине был рюкзак с личными вещами, который он прикрепил к плавательному кругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, после того как его отказались пропустить в Россию.