На берегу Нарвы задержали плывшего в гидрокостюме гражданина Словакии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном пересечении российской границы.

На берегу Нарвы задержали плывшего в гидрокостюме гражданина Словакии

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Гражданин Словакии, облачившись в гидрокостюм, пытался переплыть Нарву и пересечь российскую границу. Однако его задержали сотрудники пограничной службы Ленинградской области.

В пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, а нарушитель заключен под стражу.

Отмечается, что при мужчине был рюкзак с личными вещами, который он прикрепил к плавательному кругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, после того как его отказались пропустить в Россию.

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