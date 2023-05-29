«Время блистать»: звезды фэшн-индустрии о трендах

Весна заставляет многих модниц обновить свой гардероб. Но на что стоит обратить пристальное внимание.

Звезды фэшн-индустрии собрались на весеннем балу, чтобы не только отметить теплое время года, но и порассуждать о последних трендах. Мероприятие, организованное дизайнером Наз Майер, прошло в Москве.

Для представителей творческих профессий весна — это не просто повод лишний раз прогуляться по солнечному городу, это время, когда можно напомнить о себе эффектно и колоритно.

«Для меня весна — это не возрождение, это слишком банально, когда распускаются цветочки, лепесточки. Для меня весна — это пора работы, когда ты начинаешь активно готовить какие-то релизы, когда ты встречаешься с людьми, общаешься, когда ты строишь планы, идеи», — отметил музыкант Илья Гуров в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Дизайнер Наз Майер привык к яркому самовыражению не только весной. В создании своих коллекций он отдает предпочтение шику, блеску и сиянию, тем самым привлекая взгляды потенциальных потребителей.

«Любому человеку нужно трудиться, нужно работать, чтобы достичь какого-то успеха», — подчеркивает Майер.

Молодой дизайнер Артем Терентьев полагает, что сейчас в тренде сейчас пастельные тона, а графитовый цвет и вовсе занимает лидирующую позицию по его востребованности и актуальности.

«В этом сезоне ушли из моды какие-то яркие оттенки. <…> Темно-синий, темно-фиолетовый, бежевый, черный, белый — это цвета, которые всегда были в моде, и они еще более основались в индустрии моды», — объяснил Терентьев.

На светское мероприятие король гламура Сергей Зверев пришел в приглушенных тонах. Стилист был одет в темно-фиолетовый пиджак, правда блестящий. Тренды трендами, а не может он отказаться от шика и блеска. На груди Зверева красовался любимый атрибут многих модниц — большая черная роза. А привычные аксессуары стилиста — шляпа с очками — лишний раз подчеркнули его звездный статус.

«Красота спасет мир. И сейчас в тренде луки именно блестящие. Время блистать!» — заявил Зверев.

Участница шоу «Голос», певица Алла Рид не любит яркие образы в повседневной жизни, при этом выберет их для выступления на сцене.

«Сцена подразумевает то, что все-таки мы должны там удивлять. Я не очень поддерживаю ту точку зрения, что на сцене надо быть естественным. Но, конечно, это все зависит от стиля. Поскольку у меня очень ярко представлен Голливуд, джаз, 30-е, то я, конечно, люблю все эти образы, но опять же это все равно должно быть стильно и со вкусом», — отметила Рид.

Для вечера певица Мэри Ян выбрала черное платье со стразами, при этом, как считает сама артистка, не всегда эти стразы уместны.

«В повседневной жизни я люблю кэжуал, сочетать классику со спортом, спокойные мягкие тона, то есть светлые — летом, потемнее — зимой», — заметила Ян.

Певица Ирина Ортман считает, что все в образе должно быть собрано со вкусом. Допустимы яркие акценты, но только тогда, когда они уместны.

«Я люблю акценты в нарядах. Люблю и стразы. Они могут быть очень даже уместны. Паетки люблю, но очень качественные. Красиво расшито жемчугом. Я за роскошь в хорошем проявлении. Так, вкусненько», — отмечает певица.

Певец и участник шоу «Голос» Влад Зотов предпочитает шить костюмы на заказ.

«Молодое поколение стремится за тенденциями большинства. Вот куда масса, туда и я. Вот это, я считаю, не совсем правильно. Я в себе это заметил пару лет назад и сейчас стараюсь от этого отходить. И выбирая сценический костюм я понял, что нужно шить на заказ», — отмечает знаменитость.

При этом Зотов отметил, что костюмы никогда не украшаются натуральными камнями. Блеск дают именно искусственные.

«Я работал в Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова. Там была великолепная костюмерша, которая всегда говорила, что на сцене смотрятся именно искусственные бриллианты. У Киркорова, она говорила, что никогда не было настоящих бриллиантов», — подчеркнул Зотов.

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