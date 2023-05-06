В США вынесен самый суровый приговор за использование «перцовки» во время штурма Капитолия

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Фигуранта дела о нападении на Капитолий приговорили к 14 годам тюрьмы

В США вынесен самый суровый приговор за использование «перцовки» во время штурма Капитолия

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему судья был настолько строг с гражданином своей страны?

В Соединенных Штатах Америки впервые в истории вынесен самый суровый приговор — 14 лет лишения свободы за применение перцового баллончика. Об этом сообщает AP.

Американские СМИ пишут, что это самый большой срок по такому делу на данный момент. Изначально 49-летний житель штата Пенсильвания Питер Шварц во время протестов у Капитолия применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов, а также бросил в их сторону стул из металла. Затем он даже хвастался этим, а также утверждал друзьям, что «поднял бунт» и выхватил из рук полицейских баллончик и использовал его против них же самих.

Суд сурово оценил поступок американца, а он, в свою очередь, все-таки решил, что сожалеет о случившемся, однако на судью это не подействовало. В издании также отмечается, что при вынесении приговора судья учел предыдущие 38 судимостей Шварца, среди которых были преступления, связанные с насилием. Более того, во время штурма он был на испытательном сроке из-за случаев домашнего насилия.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. В тот день толпа сторонников бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание и устроила беспорядки по причине несогласия с результатами выборов. Во время штурма пять человек погибли, десятки пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как новые сорок тысяч часов видео изменили представление о штурме Капитолия в США.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео