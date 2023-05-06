В США вынесен самый суровый приговор за использование «перцовки» во время штурма Капитолия

Почему судья был настолько строг с гражданином своей страны?

В Соединенных Штатах Америки впервые в истории вынесен самый суровый приговор — 14 лет лишения свободы за применение перцового баллончика. Об этом сообщает AP.

Американские СМИ пишут, что это самый большой срок по такому делу на данный момент. Изначально 49-летний житель штата Пенсильвания Питер Шварц во время протестов у Капитолия применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов, а также бросил в их сторону стул из металла. Затем он даже хвастался этим, а также утверждал друзьям, что «поднял бунт» и выхватил из рук полицейских баллончик и использовал его против них же самих.

Суд сурово оценил поступок американца, а он, в свою очередь, все-таки решил, что сожалеет о случившемся, однако на судью это не подействовало. В издании также отмечается, что при вынесении приговора судья учел предыдущие 38 судимостей Шварца, среди которых были преступления, связанные с насилием. Более того, во время штурма он был на испытательном сроке из-за случаев домашнего насилия.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. В тот день толпа сторонников бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание и устроила беспорядки по причине несогласия с результатами выборов. Во время штурма пять человек погибли, десятки пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как новые сорок тысяч часов видео изменили представление о штурме Капитолия в США.