ВСУ обстреляли город Шебекино

Самое главное сейчас — сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова ведется обстрел города в Белгородской области Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сейчас по городу идет смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте.

«По предварительно информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте. Вся дополнительная информация будет позже», — написал Гладков.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поручил продолжить восстановление предприятий в Белгородской области.