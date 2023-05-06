По факту подрыва машины с Прилепиным возбуждено уголовное дело
На место происшествия уже направлены следователи-криминалисты.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин с членами своей семьи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета России.
«По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России», — говорится в сообщении.
Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Инцидент произошел в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.
Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого писателя, по информации источника, траматическая ампутация.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему депутат Сергей Миронов назвал терактом покушение на Прилепина.
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