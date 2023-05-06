Депутат Сергей Миронов назвал терактом покушение на Прилепина
Миронов о покушении на Захара Прилепина: это организованный теракт
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
По словам депутата, данный инцидент — вызов со стороны Украины.
Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сообщил о покушении на Захара Прилепина. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, Захар жив.
«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО», — пишет Миронов.
Также он добавил, что Прилепин — идеолог и защитник Русского мира в Донбассе.
«А Захару — наша любовь, молитва и поддержка. Вся наша партия, вся страна с тобой. Мы обязательно победим!», — заключил он.
До этого стало известно, что на Захара Прилепина совершено покушение. Инцидент произошел в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.
Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого писателя, по информации источника, траматическая ампутация.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при покушении на Захара Прилепина погиб его охранник.
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