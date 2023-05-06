Захара Прилепина спасло лишь нахождение на заднем сидении автомобиля

Захара Прилепина на вертолете везут в нижегородскую больницу. Об этом эксклюзивно сообщает источник 5-tv.ru. После этого писателя отвезут в одну из московских клиник.

Отмечается, что взрывное устройство не менее трех килограммов в тротиловом эквиваленте находилось в нижней части двигательного отделаю Прилепина спасло лишь то, что он находился на заднем сидении автомобиля.

Депутат Сергей Миронов назвал терактом покушение на Прилепина

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Писателю оказали медицинскую помощь. На месте взрыва работают экстренные службы.