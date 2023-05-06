Певица рассказала, что ей удалось построить хорошие дружеские отношения со своими бывшими супругами.

Знаменитая российская певица Полина Гагарина рассказала о своем нынешнем статусе отношений с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым. В последнее время вокруг взаимоотношений пары ходило много слухов и обсуждений по поводу их воссоединения. Сама звезда не стала молчать и поспешила опровергнуть сплетни.

«Недавно был день рождения нашей дочери. Миюше исполнилось шесть лет. И, естественно, счастливые родители должны быть рядом. Наша фотография с Дмитрием вызвала бурю обсуждений и сплетен, что мы сошлись. Кто-то не порадовался, может быть. Я не из тех звезд, которые меняют свои решения. Развелись — значит развелись», — заявила Гагарина в эфире «Русского радио».

Певица также добавила, что ей удалось наладить взаимоотношения с бывшими мужьями Петром Кисловым и Дмитрием Исхаковым. Полина подружилась с ними и заинтересована в общении ради благополучия общих детей.

С Дмитрием звезда российской сцены была в браке на протяжении шести лет, но развелась в декабре 2020 года. У экс-супругов есть дочь Мия, которой сейчас шесть лет. Вопрос опеки и заботы о ребенке бывшие влюбленные урегулировали достаточно быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полине Гагариной не хватает времени для дочери.