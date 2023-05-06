Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 585

Автомобиль Прилепина при взрыве во время теракта перевернулся на крышу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Покушение на писателя было совершено утром 6 мая в Нижегородской области.

Эксклюзивное видео с места покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина появились в распоряжении 5-tv.ru.

Кадры позволяют судить о мощности прикрепленного к автомобилю взрывного устройства: кроссовер Audi Q7 весом свыше двух тонн перевернуло на крышу. Кроме того, у него, по всей видимости, полностью отсутствует переднее шасси и двигатель — скорее всего, в этой части машины и была заложена взрывчатка. Также видны многочисленные фрагменты кузова автомобиля, отлетевшие от него при взрыве на большое расстояние.

Покушение на Захара Прилепина было совершено утром 6 мая возле поселка Пионерское Нижегородской области. При взрыве машины писателя погиб ее водитель, у самого Прилепина, по предварительным данным, травматическая ампутация. С писателем была его дочь, но она вышла из машины за несколько секунд до взрыва и не пострадала.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, погибшим водителем Прилепина был 27-летний уроженец Луганска, в прошлом ополченец Луганской народной республики Александр Шубин, сопровождавший писателя в поездке.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
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