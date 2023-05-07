Врач назвал виды полезных сладостей

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Врач Алендеев назвал зефир, пастилу и халву полезными для здоровья сладостями

Врач назвал виды полезных сладостей

Фото: www.globallookpress.com / Christian Fischer via www.imago

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Сладкое не может быть вредным по умолчанию. Некоторые лакомства и вовсе могут благотворно влиять на организм, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Существует три вида сладостей, которые могут спасти ваше здоровье. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Сладкое нельзя считать вредным по умолчанию. По словам медика, если у вас нет болезней вроде сахарного диабета, то употреблять сахар и сладкое можно в умеренных количествах, это не может навредить организму.

Среди самых доступных и распространенных лакомств есть три, которые даже могут быть полезными, пишет Царьград.

Первое — зефир, который содержит кальций, глюкозу и фосфор. Как отметил Алендеев, такой состав может благотворно повлиять на кровеносную систему. Кроме того, зефир снижает уровень холестерина в организме, а также улучшает работу мозга, как и другие сладости.

Похожая ситуация и с пастилой, в которой есть железо, магний, пектин и витамины. Этот продукт на основе яблока и других фруктов способен наладить работу печени и сердца, улучшить пищеварение, сообщил доктор.

Третий полезный вид сладостей — халва. В подсолнечной и арахисовой содержатся такие витамины как A, B и E — они необходимы для правильной работы сердца, зрения и памяти. Также в халве содержится арахисовое и подсолнечное масла, которые улучшают состояние кожи и продлевают молодость.

Существует мнение, что это лакомство укрепляет психическое здоровье и кости, избавляет от депрессий и бессонницы. При этом Алендеев заявил, что халву нельзя считать панацеей: на эффективность оказывают большое влияние особенности организма, а также умеренность потребления.

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