Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце

Звезда «Реальных пацанов» встречается с блогером Александрой Калмыковой, он еще не разведен с супругой Викторией. Сколько женщин ему нужно для счастья?

Актриса Агата Муцениеце, ставшая недавно звездой эротического шоу, только и успевает целоваться с популярными коллегами. Пару месяцев назад пресса и социальные сети полнились слухами о ее романе с Давидом Манукяном, но страстные объятия оказались лишь сценами нового клипа. На днях появился новый ролик, на котором Агату уже прижимает к своим губам актер Владимир Селиванов.

И это снова клип. На песню «Субботним вечером». В романтическом видео звезда «Реальных пацанов» и Муцениеце знакомятся в путешествии, влюбляются… Съемки проходили в Кабардино-Балкарии. На фоне живописных пейзажей романтическая история выглядит весьма убедительно. Но! Селиванов встречается с блогером Александрой Калмыковой, говорит, что невероятно счастлив. А еще он до сих пор не разведен с матерью своей дочери Викторией Маркиной. Некогда, видимо, третья дама сердца объявилась!

Но рано зашуршали сплетни и взбудоражились поклонники. В интервью YouTube-каналу Fametime Селиванов честно признался — поцелуй с Муцениеце был задуман как пиар-ход изначально. И план оказался верным: за первые несколько дней ролик посмотрели тысячи пользователей сети.

«Я Агате звонил и договаривался перед съемками, согласна ли она на такой ход, чтобы это вызвало какой-то резонанс. Мы поняли, что это прикольный момент, на котором можно здорово сыграть. Просто поцеловались в клипе, а разговоров было… Это классно сработало», — сказал актер.

По словам Владимира Селиванова, он вспомнил о Муцениеце в первую очередь, когда дело дошло до съемок. Близко знакомы звезды не были, но Агата тут же согласилась поучаствовать в проекте. В телефонном разговоре с автором она заявила, что видела вещий сон, в котором участвовала в создании клипа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце сыграет одну из главных ролей в новом драматическом сериале солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова.