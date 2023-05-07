Военный эксперт Михайлов назвал основания для применения ядерного оружия

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Алексей Панков
Алексей Панков 25

Эксперт Михайлов: применять ядерное оружие стоит только при неэффективности других средств

Военный эксперт Михайлов назвал основания для применения ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

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Специалист добавил, что в настоящий момент российской армии достаточно использования обычного вооружения.

Применение тактических ядерных боеприпасов возможно только в случае потери эффективности обычных военно-технических средств. С таким заявлением в интервью URA.RU выступил аналитик Александр Михайлов. Он добавил, что использование любых ядерных боеприпасов грозит серьезной эскалацией конфликта и может привести к непоправимым последствиям.

«Применять ядерные вооружения, на мой взгляд, следует только тогда, когда другие военно-технические средства на 100% неэффективны. Когда точно другими методами не получается воевать. Тогда всегда в запасе остается тактическое и стратегическое ядерное оружие», — отметил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что ЯО должно оставаться сдерживающим фактором. Его наличие у России останавливает коллективный Запад от «серьезных наступательных военных действий». При этом Москву все равно будут провоцировать на применение подобных боеприпасов.

Кроме того, в случае использования ядерного оружия России придется обосновывать такое решение перед союзниками. В заключение эксперт подчеркнул, что в контексте украинского конфликта РФ успешно справляется имеющимся неядерным вооружением.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что США решили установить на Украине датчики, которые могут зафиксировать радиационную активность, а также определить силу и место ядерного взрыва.

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