В США создали гидрогель для уничтожения раковых клеток в мозге

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Рита Миронова
Рита Миронова 53

Исследователи объединили в растворе противораковое лекарство и антитело.

В США создали гидрогель для уничтожения раковых клеток в мозге

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Lambert

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Американские ученые разработали новое средство для борьбы с раком мозга. Гидрогель, получивший название паклитаксел, уничтожает следы опухолей и предотвращает их повторное появление. Исследование опубликовано в американском научном журнале PNAS.

Свою эффективность чудо-гель доказал пока что только на мышах. Однако препарат уже одобрен для лечения, например, рака молочной железы и легких.

Ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе отметили, что их открытие по-настоящему уникальное, так как гель одновременно несет в себе свойства химиотерапии и иммунотерапии. Лекарство, все же, эффективно лишь после предварительного удаления раковой опухоли.

«Операция, вероятно, частично снимает это давление и дает гелю больше времени для активации иммунной системы для борьбы с раковыми клетками», — объяснил один из ученых.

Исследовательская группа университета уже добивалась подобных результатов ранее. Недавно ученые создали пластины Глиаделя, с помощью которых можно остановить рецидив рака. Но использовать эти небольшие диски лучше только после удаления опухоли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые создали наносенсоры для лечения раковых опухолей

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