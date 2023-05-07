ЧВК «Вагнер» получит технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска
Евгений Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Теперь коммуникацией с Минобороны будет заниматься генерал армии Сергей Суровикин.
ЧВК «Вагнер» получит необходимое количество техники и боеприпасов для завершения штурма Артемовска. С таким заявлением выступил Евгений Пригожин, аудиозапись которого опубликована в Telegram-канае его пресс-службы.
Соответствующее распоряжение, по словам Пригожина, пришло в ночь на 7 мая. Кроме того, в документе содержались некие секретные данные, о которых глава ЧВК предпочел умолчать. Однако добавил, что отныне все взаимодействия с Минобороны будет осуществлять генерал армии Сергей Суровикин.
«Нам пообещали дать необходимые боеприпасы, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник. <…> Нам также дают Суровикина, который будет принимать все решения и [организовывать] взаимодействия с Минобороны», — сообщил лидер ЧВК.
Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон украинских боевиков в Артемовске. Под натиском войск противник подрывает дома и отступает из города.
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