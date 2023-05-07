ЧВК «Вагнер» получит технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска

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Алексей Панков
Алексей Панков 115

Евгений Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» получит технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Теперь коммуникацией с Минобороны будет заниматься генерал армии Сергей Суровикин.

ЧВК «Вагнер» получит необходимое количество техники и боеприпасов для завершения штурма Артемовска. С таким заявлением выступил Евгений Пригожин, аудиозапись которого опубликована в Telegram-канае его пресс-службы.

Соответствующее распоряжение, по словам Пригожина, пришло в ночь на 7 мая. Кроме того, в документе содержались некие секретные данные, о которых глава ЧВК предпочел умолчать. Однако добавил, что отныне все взаимодействия с Минобороны будет осуществлять генерал армии Сергей Суровикин.

«Нам пообещали дать необходимые боеприпасы, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник. <…> Нам также дают Суровикина, который будет принимать все решения и [организовывать] взаимодействия с Минобороны», — сообщил лидер ЧВК.

Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон украинских боевиков в Артемовске. Под натиском войск противник подрывает дома и отступает из города.

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