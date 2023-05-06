Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске
«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Противник отчаянно цепляется за окраины на западе города.
Российские бойцы штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон украинских боевиков в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что под натиском российских войск противник подрывает здания на западе города и отступает в сторону окраин.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска. Им на помощь в сковывании противника на флангах приходят подразделения воздушно-десантных войск.
В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении в Артемовске на 170 метров. По его словам, сейчас добровольцы занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Ежедневные потери украинских боевиков в Артемовске Пригожин оценил в 400-600 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали заявление Пригожина о выводе подразделений группы «Вагнер» из Артемовска.
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