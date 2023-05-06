Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60

«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске

Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Противник отчаянно цепляется за окраины на западе города.

Российские бойцы штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон украинских боевиков в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что под натиском российских войск противник подрывает здания на западе города и отступает в сторону окраин.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска. Им на помощь в сковывании противника на флангах приходят подразделения воздушно-десантных войск.

В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении в Артемовске на 170 метров. По его словам, сейчас добровольцы занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Ежедневные потери украинских боевиков в Артемовске Пригожин оценил в 400-600 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали заявление Пригожина о выводе подразделений группы «Вагнер» из Артемовска.

Тема:
Спецоперация
6 мая
Российские штурмовые отряды продолжают наступление в Артемовске
6 мая
Бойцам привезут частицу Вечного огня из Москвы в зону спецоперации на Украине
6 мая
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
6 мая
В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия
6 мая
Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно
6 мая
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
6 мая
Минобороны раскрыло зарплаты военных в зоне СВО
6 мая
Военный эксперт объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
6 мая
«Кошки-мышки»: как российские системы снижают эффективность HIMARS на Украине
5 мая
В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
«Помогают России реализовать ее цели»: в США хотят ограничить помощь Украине
20:30
На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
20:20
Проводили в последний путь: кто пришел проститься с Валентином Юдашкиным
20:05
Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске
19:55
«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
19:45
«Чем талантливее, тем проще»: Юлиан посоветовал Киркорову равняться на Аллегрову

Сейчас читают

Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
В оренбургском парке развлечений сломался аттракцион: пострадали дети
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео