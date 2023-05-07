Мощный пожар охватил строящийся жилой комплекс на западе Москвы

Огонь охватил около 500 квадратных метров стройплощадки, сильно обгорели фасады новостроек.

Крупный пожар произошел в строящемся жилом комплексе «Новое Очаково» на западе Москвы. Кадры с места происшествия передает корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

«Как нам рассказали очевидцы, пожар начался в центре строительной площадки — загорелся строительный мусор. Пожар был настолько сильный, что черный столб дыма был виден из разных районов столицы. По нашим данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров», — сообщила она.

Известно, что пожар уже ликвидирован, но на месте продолжают работать сотрудники МЧС. На фото- и видеокадрах видно, что от пожара сильно пострадали фасады строящихся домов. О пострадавших людях пока ничего не сообщается, подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ФБУ «Авиалесоохрана» опровергли информацию о возгорания складов с порохом в Свердловской области из-за лесных пожаров.