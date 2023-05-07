«Скорую» ждали два часа: очевидец сообщил подробности госпитализации Прилепина

Жители поселка Пионерское в Нижегородской области всем миром пытались помочь раненому при взрыве машины писателю.

Экстренные службы прибыли на место взрыва автомобиля Захара Прилепина примерно через 2,5 часа после случившегося. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил житель поселка Пионерское Нижегородской области, где произошло покушение на писателя и общественного деятеля.

Мужчина по имени Игорь рассказал, что был на рыбалке неподалеку от поселка, когда услышал хлопок. Сначала он решил, что где-то взорвался газовый баллон, однако вскоре проходивший мимо односельчанин сообщил, что в Пионерском подорвали машину Захара Прилепина.

«Мы побежали туда. Когда пришли, Захара уже вытащили из машины, положили на подушку, укутали одеялом. Тело водителя лежало под машиной. Машина была перевернута, моторного отсека не было», — вспомнил Игорь.

По его словам, у места происшествия собралось около 25 жителей поселка, включая главу местной администрации. Сообща они пытались дозвониться до медиков и МЧС. В итоге экстренные службы прибыли в поселок примерно через два с половиной часа после покушения.

«Пока ждали, одна из приехавших на выходные девушка, медсестра из больницы Семашко, сделала Захару укол обезболивающего, анальгин. Ему полегчало, он поблагодарил ее, но себя осмотреть не давал. Когда приехала „скорая“, поставили капельницу, народ разогнали. Спустя минут 30-40 прилетел вертолет, его погрузили и увезли», — заключил очевидец.

Покушение на Прилепина было совершено утром 6 мая. При взрыве автомобиля погиб его друг — 27-летний ветеран боевых действий в Донбассе Александр Шубин.

Сам Прилепин был доставлен в Нижегородскую областную больницу имени Семашко в тяжелом состоянии. У писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Позднее стало известно об успешно проведенной Прилепину операции, после которой врачи ввели его в медикаментозный сон. Утром 7 мая писатель пришел в себя, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения и детально рассказал о событиях рокового дня.