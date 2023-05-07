За рулем был я: Прилепин дал первые разъяснения по событиям до и после взрыва
| Происшествия 24
Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения и рассказал детали того дня
Писатель и публицист искренне поблагодарил тех, кто оказывал ему поддержку все это время, а также развеял распространившиеся слухи.
Пострадавший в результате покушения писатель и публицист Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения. На его странице в Telegram появилось развернутое сообщение, в котором он детально рассказал что и как произошло в тот день.
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