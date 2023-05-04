Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Одессе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 205

Журналисты пишут, что зафиксирована работа ПВО.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В Киеве и Одессе сегодня утром, 4 мая, были слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

Журналисты утверждают, что сейчас там работают системы ПВО.

«В Одессе местные СМИ пишут о нескольких взрывах и прилете», — говорится в сообщении.

Более того, в центральных и северных областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Примечательно, что в Минобороны РФ не сообщали ни о каких ударах по объектам в этих областях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине назвали причину вспышек в небе над Киевом.

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