Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

Власти ПМР неоднократно ходатайствовали об увеличении числа миротворцев за счет граждан РФ, проживающих на территории Приднестровья.

Власти Приднестровской Молдавской республики призвали Россию увеличить число миротворцев для защиты региона. Об этом глава представительства непризнанной республики в Москве Леонид Манаков рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, российский миротворцы стали единственным факторам стабильности и мира в регионе. Манаков назвал их сдерживающей силой «горячих голов», которые сидят в Кишиневе и Киеве.

«Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья», — прокомментировал он.

Дипломат добавил, что численность российских миротворцев в зоне безопасности ПМР не превышает 450 человек, однако в установленном Объединенной контрольной комиссией штате должно быть более трех тысяч миротворцев. По словам Манакова, увеличить численность вооруженного контингента было бы сейчас невозможно из юридических соображений.

Представитель республики объяснил, что такая опция была бы возможна в Приднестровье при возникновении нависающей угрозы безопасности, в том числе террористической. При этом, уточнил он, меры должны быть обоснованы принятыми ОКК документами.

Власти ПМР неоднократно ходатайствовали об увеличении числа миротворцев за счет граждан РФ, проживающих на территории Приднестровья. Примечательно, что 60% населения региона составляют русские и украинцы.

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