Украинские боевики, предположительно, намереваются захватить склады с оружием и боеприпасами в селе Колбасная.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили несколько тысяч боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Уточняется, что еще с начала марта в населенных пунктах Дачное, Каменка и Раздельная украинским военным передают сельскохозяйственные ангары для размещения в них личного состава и техники.

В течение апреля в область прибыли около четырех тысяч военнослужащих, которые разместились в ангарах и через каждые два-три дня меняют места дислокации.

Источник утверждает, что в период с 9 по 15 мая часть боевиков ВСУ направится к Тирасполю и начнет вооруженную провокацию для отвлечения российских войск. Тем временем другая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в селе Колбасная.

До этого сообщалось, что Украина продолжает угрожать Белоруссии провокацией на Чернобыльской АЭС. Уже несколько месяцев ВСУ проводят учения в зоне отчуждения станции, в 16 километрах от украинско-белорусской границы. Боевики развернули на месте трагедии тренировочный лагерь и отрабатывая нападение на Республику.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru заявил, что киевский режим планирует вторжение в Приднестровье с целью захвата хранящихся там советских боеприпасов.