«Я уезжал в декабре, возвращался в среду»: Лепс рассказал о семейной жизни

Исполнитель признался, что не занимался воспитанием детей. Все семейные хлопоты лежали на плечах супруги.

Григорий Лепс откровенно рассказал, что не был хорошим отцом. Народный артист РФ был вынужден много работать, и не уделял детям должного внимания. Воспитанием отпрысков он не занимался — все семейные хлопоты и проблемы лежали на плечах Анны, с которой Лепс развелся в 2021 году после двадцати лет совместной жизни.

«Я не очень хорошим был отцом и буду не очень хорошим дедом. Я не видел, как выросли дети, этим занималась супруга. Я уезжал в декабре, возвращался в среду. Она это героически воспринимала», — рассказал исполнитель в передаче у Павла Воли, отвечая на вопрос, какой он дедушка.

Первый внук Лепса родился в сентябре 2022 года. Радостным событием артист поделился с поклонниками в личном блоге.

«Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!» — объявил певец.

Инга Лепс замужем за человеком из творческой отрасли, как и ее отец. Избранником стал режиссер Михаил Плутахин, известный по кинокартинам «Механика», «Смерть Дантона».

Также у Лепса есть еще трое детей от второго брака. Экс-супруга Анна подарила ему дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. Пара сумела сохранить хорошие взаимоотношения и остаться друзьями после развода.

В прошлом году певец отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Более того, у него появилась молодая подруга. Некоторые пользователи замечали силуэт девушки в отражении окон на фотографиях звезды.

«Она немножечко моложе меня, лет на 30», — говорил артист о новой избраннице, скрывая ее личность.

Артист считает, что семья — это самое важное в жизни, как-то он даже обмолвился о возможности снова стать отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля подарил Лепсу собственную песню.