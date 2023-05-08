Китай пригрозил ЕС последствиями при введении санкций

Дипломаты Поднебесной призвали европейских политиков не идти по ошибочному пути.

Европа может серьезно подорвать отношения с Китаем при введении санкций против местных компаний якобы за помощь России. Такое заявление представителя китайского МИД Ван Вэньбинь приводят РИА Новости.

«Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — отметил дипломат.

Вэньбинь подчеркнул, что Китай намерен твердо защищать свои интересы. Именно поэтому европейским партнерам лучше не идти «по ошибочному пути».

Ранее о подобных планах ввести санкции сообщило издание Financial Times. Отмечается, что ЕС намеревался ограничить деятельность двух материковых китайских компаний и пяти гонконгских. Их подозревали в оказании военной помощи России.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции китайских СМИ на планируемое открытие офиса НАТО в Токио в 2024 году. Они сравнили экспансию альянса с занозой, которая вредит всем странам в азиатском регионе.