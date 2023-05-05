Китай заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине

Китай заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Пекин будет содействовать продвижению мирных переговоров.

Китай намерен поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы внести реальный вклад в урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД КНР Цинь Ган.

«Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — заявил Ган.

Лавров, в свою очередь, отметил большое значение такой позиции Китая и выразил согласие с принципиальной позицией Пекина, а также готовность поддерживать тесные контакты.

Пекин и Москва договорились укреплять координацию на важных многосторонних площадках международного взаимодействия. Например, на Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, «Большой двадцатке» и ООН.

В заключении, Лавров и Ган условились противостоять всем формам гегемонии, отстаивать равноправие и справедливость в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в КНР никогда не поддержат позицию Киева по Крыму.

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