Небритый, с желтой кожей: Петросян изменился до неузнаваемости после выписки

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Рита Миронова
Рита Миронова 567

Публика обеспокоена внешним видом Евгения Петросяна после больницы

Фото, видео: Instagram* / petrosyanevgeny; Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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На днях юморист был госпитализирован, но провел в больнице лишь несколько дней.

Евгений Петросян после выписки из больницы предстал с отросшей бородой и пожелтевшей кожей. В своем блоге юморист опубликовал видео, на котором сидит за столом, сложив руки, и лишь едва шевелит головой. Подписчики забили тревогу, так как Евгений Ваганович совсем недавно провел несколько дней в больнице, куда был экстренно госпитализирован по неизвестной причине.

«Постарел»;

«Ничего себе!»;

«Борода старит», — заметили в комментариях под записью.

Сам Петросян заявил, что в больнице лежал из-за плановой проверки. Однако поначалу появилась информация, что у 77-летнего артиста обнаружили серьезные проблемы с сердцем и экстренно доставили в реанимацию. Несколько лет назад Евгению Вагановичу делали операцию по замене сердечного клапана и восстановлению коронарных сосудов.

Как бы там ни было, поклонники пожелали артисту крепкого здоровья и поздравили с наступающим Днем Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брухунова наслаждается жизнью, пока Петросян в больнице.

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