«Стоит защищать себя заранее»: важные советы от врача при лесных пожарах

Правила, которым надо следовать в моменты, когда природа бушует. Оториноларинголог рассказал про средства защиты от дыма.

Опасность для здоровья человека выходит далеко за эпицентр самого лесного пожара. Во время этого происшествия дым распространяется на десятки и даже сотни километров. Все зависит от направления и силы ветра. Дым от лесного пожара в 10 раз опаснее, чем выбросы отработанных газов из автомобиля.

Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал изданию aif.ru, как защитить себя во время лесных пожаров.

«Смог — явление для дыхательных путей опасное. Частицы его попадают в носоглотку, оседают на гортани и даже попадают в бронхо-легочную систему. Поэтому стоит защищать себя заранее, а также использовать методы очищения организма от последствий такого воздействия», — пояснил Владимир Зайцев.

Сильно переживать не стоит, но надо понимать, что даже дым, разнесенный ветром, несет большую угрозу для здоровья.

Для того чтобы обезопасить себя во время лесных пожаров, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Нужно меньше находиться на свежем воздухе. Лучше отдохните дома с закрытыми окнами и включенной сплит-системой.

Как можно чаще делайте влажную уборку.

При выходе на улицу надевайте марлевую маску и как можно реже говорите.

Если вы испытываете проблемы со зрением, то на время лесных пожаров откажитесь от контактных линз.

Чаще промывайте глаза и нос.

Потребляйте большое количество воды.

При кашле или одышке немедленно обратитесь к врачу.

Соблюдая эти советы, вы сможете обезопасить свое здоровье от потенциального вреда.

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