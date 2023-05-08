Предаст народ: в США сообщили, куда сбежит Зеленский после скорого поражения ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр после грядущего поражения ВСУ

Предаст народ: в США сообщили, куда сбежит Зеленский после скорого поражения ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ddp

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В прошлом глава киевского режима имел успешную актерскую карьеру. Став президентом, он продолжил играть роль, отметил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Президент Украины Владимир Зеленский после грядущего поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытается сбежать из страны. Уютное место глава киевского режима найдет на вилле на Кипре, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Он хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы», — пояснил он.

Он отметил, что поведение Зеленского зависит от указаний западных коллег. Вместе с тем он глубоко убежден — для боевиков ближайшие месяцы могут оказаться худшим временем, катастрофой. А далее США начнут выступать за мирное урегулирование конфликта, просить организовать диалог.

К слову, пока Зеленский руководит страной, он отменил День Победы. Глава киевского режима подписал указ об учреждении нового праздника - Дня Европы, который ежегодно будет отмечаться в стране 9 мая. Президент считает, что это поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, употребляет ли Владимир Зеленский психостимуляторы.

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