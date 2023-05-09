Если понадобится, Россия может лишить Запад интернета и связи

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 93

Военный аналитик заявил о возможности РФ лишить Запад интернета и связи

Если понадобится, Россия может лишить Запад интернета и связи

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl, via www.imago-imag

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская сторона знает уязвимое место своих потенциальных противников.

Если Москве будет угрожать прямой военный конфликт с Западом, то она спокойно может лишить противников связи и интернета. Такое мнение выразил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU.

«По дну Атлантического океана проложены кабели связи, разрушить которые означает приблизительно на 90% прервать коммуникации, информационное сообщение между США и их союзниками в Европе», — заявил он.

Если ситуация развернется в пользу хаоса и будет прямой конфликт, то целью российской стороны будет разрушение вышеуказанных кабелей. В случае нарушения их работы, взаимодействия между силами противника будет прервано. Интернета не станет, прервутся коммуникации. Единственный способ общения, который останется — аэроразведка и спутниковая связь.

Прохватилов отметил, что такая ситуация возможна лишь в случае столкновения России и Запада. При этом подводные лодки РФ уже наверняка изучили кабельную инфраструктуру на дне Атлантики.

«Если понадобится, они постараются ее уничтожить. Естественно, потенциальный противник, то есть НАТО, постарается это предотвратить. Да, мы способны это сделать», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал причину, по которой контрнаступление Украины будет провальным.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

11:58
«Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений
11:40
«За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь
11:28
Если понадобится, Россия может лишить Запад интернета и связи
11:20
Путин: все республики Советского Союза победили в Великой Отечественной войне
11:14
Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
11:08
«Ничего нового»: Путин назвал развал России целью ее противников

Сейчас читают

Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
Прямая трансляция парада Победы из Петербурга
Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео