«Ничего нового»: Путин назвал развал России целью ее противников
Путин: против России вновь развязана война, мы защитим себя и Донбасс
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
На Западе уже создают «настоящий культ нацистов».
Недружественные государства хотят развалить Россию и добиться ее полного распада. Об этом заявил Владимир Путин в своей торжественной речи на церемонии по случаю празднования Дня Победы.
«Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права», — сказал российский лидер.
По его словам, уже сейчас в ряде европейских стран жестоко рушат памятники советским героям, сносят мемориалы легендарным полководцам. Сейчас на Западе формируют «настоящий культ нацистов» и их предшественников, которые хотят уничтожить и оболгать память о подлинных защитниках.
«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что для России нет недружественных стран ни на Западе, ни на Востоке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин сказал о мирном будущем России.
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