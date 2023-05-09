«Ничего нового»: Путин назвал развал России целью ее противников

На Западе уже создают «настоящий культ нацистов».

Недружественные государства хотят развалить Россию и добиться ее полного распада. Об этом заявил Владимир Путин в своей торжественной речи на церемонии по случаю празднования Дня Победы.

«Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права», — сказал российский лидер.

По его словам, уже сейчас в ряде европейских стран жестоко рушат памятники советским героям, сносят мемориалы легендарным полководцам. Сейчас на Западе формируют «настоящий культ нацистов» и их предшественников, которые хотят уничтожить и оболгать память о подлинных защитниках.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что для России нет недружественных стран ни на Западе, ни на Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин сказал о мирном будущем России.