Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео

Собравшиеся попытались оттеснить российскую делегацию обратно к автомобилю и требовали от посла снять георгиевскую ленточку с одежды.

Агрессивная толпа попыталась помещать российским дипломатам возложить венки на мемориальное кладбище в Польше. Очевидцы публикуют видео с места событий в социальных сетях.

Посол России в Польше Сергей Андреев и другие дипломаты появились у Мавзолея советских воинов в Варшаве с венком из красных цветов с лентой в виде российского триколора. Толпа с видеокамерами встретила их окриками и не давала свободно передвигаться и выполнять цель визита на мемориал.

На месте присутствовали представители правоохранительных органов, которые, по их словам, не заметили оснований для пресечения действий присутствующих. Агентство РИА новости сообщило, что послу РФ так и не удалось совершить церемонию возложения цветов, польская толпа оттеснила российскую делегацию обратно к автомобилю и вынудила покинуть место.

Ровно год назад, 9 мая 2022 года, Сергей Андреев был атакован при попытке возложить венок у Мавзолея советских воинов Варшаве. Гражданка Украины Ирина Земляна и несколько ее сообщников напали на посла, плеснув на него красную жидкость. СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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