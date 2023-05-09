Игорь Додон назвал Владимира Путина патриотом России

|
Алексей Панков
Алексей Панков 28

Бывший президент Молдовы выразил надежду на нормализацию отношений между странами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; Telegram / igordodon; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Путин — патриот своей страны. Об этом заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что находился с лидером России в очень теплых отношениях и выразил надежду, что сотрудничество между странами вернется на прежний уровень.

«Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы вернем наше сотрудничество на должный уровень, чего хотят большинство жителей Молдовы, и, я уверен, и большинство жителей Российской Федерации», — подчеркнул Додон.

Кроме того, бывший лидер страны, несмотря на запрет, надел Георгиевскую ленточку и принял участие в акции «Бессмертный полк». По его мнению, 9 Мая — это всемирный праздник. В Молдове так всегда было, есть, и будет.

«Полиция обещала штрафовать всех, кто сегодня наденет Георгиевскую ленточку. Мы этого не боимся», — отметил Додон.

Политик добавил, что партия социалистов решила открыть «горячую линию» для людей против которых были составлены протоколы. Юристы подготовили все документы для того, чтобы никого не оштрафовали.

Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 9 мая проводит неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля с коллегами из стран СНГ.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

19:36
«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая
19:29
Американцы не могут объяснить способность России сбивать ракеты HIMARS
19:15
Эксклюзивные кадры уничтожения гаубицы западного производства в ДНР
19:11
Блиновская во время суда собрала пять миллионов рублей с подписчиков
19:05
Игорь Додон назвал Владимира Путина патриотом России
18:58
«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео