Собака сутки тонула в мазуте, пока чудом не увидели ее торчащую голову
В Биробиджане спасатели вытащили из мазута едва не утонувшую собаку
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Telegram / МЧСЕАО; 5-tv.ru
Животное попало в ловушку на территории заброшенного завода.
Спасатели вытащили из мазутной ямы в Биробиджане едва не утонувшую собаку. Измученного пса нашли на территории заброшенного завода. Скулившее из последних сил животное провело в мазутной ловушке более суток, сообщили в региональном главке МЧС.
Когда спасатели обнаружили четвероного, издававшего слабый скулеж, у него почти утонула мордочка: был виден один глаз, ухо и кончик носа.
Вытащить собаку специалистам было весьма непросто. Добраться до питомца удалось, подложив доски, которые были взяты на территории бывшего завода Дальсельмаш.
«Ее было чрезвычайно сложно вытащить! Я тяну за поводок, она задыхается. Я ослабляю хватку — она тонет в мазуте», — рассказывает один из спасателей.
Спасательная операция длилась почти час, но закончилась она успешно. Удалось не только вытащить пса, но и найти его хозяина. Измученную собаку признал своей один из местных жителей.
Спасатели предупредили, что мазут теплый и затягивает моментально. А такие ничем не огороженные места опасны не только для животных, но и для людей. А особенно — для детей, которые очень любопытны, но неосторожны.
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