Немного пошалила: жена Ширвиндта снялась обнаженной

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 206

Жена Михаила Ширвиндта опубликовала обнаженное фото

Немного пошалила: жена Ширвиндта снялась обнаженной

Фото: © РИА Новости /Алексей Филиппов

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Возлюбленная телеведущего Анастасия произвела настоящий фурор в сети.

Молодая жена Михаила Ширвиндта опубликовала в социальных сетях пикантное фото, сделанное в одном из отелей Санкт-Петербурга. При этом пара обычно редко появляется на публике и предпочитает не афишировать свою личную жизнь, пишут Страсти.

Неизвестно, с чем связано такое внезапное желание супруги Михаила обнажиться на камеру. Однако фанаты не стали критиковать избранницу телеведущего: они посчитали эти фотографии восхитительными и эстетичными.

Пользователи сети отметили, что даже после беременности фигура 32-летней возлюбленной Ширвиндта находится в идеальном состоянии. Анастасия явно тщательно следит за собой, ведь на ее теле нет растяжек и целлюлита.

Описывая фотографию, девушка призналась, что ей снился страшный сон, поэтому нейтрализовать негативные эмоции она решила, показав «много красивой груди».

Анастасия - уже третья жена Михаила Ширвиндта, которая родила ему ребенка, а конкретнее - сына. От прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Паре пришлось пройти через множество трудностей. Долгое время их отношения не принимало общество, родители и друзья Анастасии.

А все потому, что у супругов большая разница в возрасте: жена Михаила младше его на 32 года. Из-за этого влюбленные долгое время скрывали свои отношения, но потом все-таки сыграли свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников.

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Немного пошалила: жена Ширвиндта снялась обнаженной

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