В Анкаре сообщили о продлении зерновой сделки с учетом желаний России

В Турции стартовали переговоры по зерновой инициативе с участием всех сторон — Москвы, Анкары, Киева и ООН.

Переговоры по зерновой сделке, которые стартовали 10 мая в Турции, принесли первые плоды. Источник в Анкаре сообщил агентству ТАСС, что продовольственная инициатива будет продлена с учетом пожеланий и возражений, выдвинутых российской стороной.

Собеседник рассказал агентству, что сделка будет продлена после 18 мая, когда истечет прошлый двухмесячный срок ее продления. Источник добавил, что турецкие власти направили все усилия на продление сделки, для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана это имеет большое значение — продолжение станет сигналом для западных стран для доверия Анкаре.

«И есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен», — подчеркнули в Анкере.

В заключение агентство отметило, что прекращение сотрудничества и перекрытие зернового коридора крайне неблагоприятно скажется на Турции и снизит уровень доверия к стране как к партнеру. Поэтому Анкара не заинтересована в «провале» переговорного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, в Турции оценили будущее зернового коридора.