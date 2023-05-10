В Кремле призвали дождаться итогов переговоров по зерновой сделке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Песков не стал комментировать переговоры по зерновой сделке в Стамбуле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belal Salem; Личный архив Дмитрия Пескова; 5-tv.ru

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Пока позиция России всем известна. Есть ли еще комментарии по этому вопросу?

Необходимо дождаться новых итогов переговоров по зерновой сделке, прежде чем делать какие-то выводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Сотрудник СМИ попросил его прокомментировать очередной раунд переговоров по зерновой сделке, который анонсировали в Стамбуле.

«Не будем ничего комментировать. Ведется работа. Наша позиция хорошо известна и специалистам, и не специалистам. Она последовательна, наши интересы всеми признаются. Наша часть сделки тоже всеми признается. Давайте дождемся итогов переговоров», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Анкаре сообщили о продлении зерновой сделки с учетом желаний России.

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