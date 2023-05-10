Песков о пожарах в регионах: «Дополнительных распоряжений президента не нужно»
Песков: необходимости в допраспоряжениях президента по пожарам нет
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Лесные пожары ежегодно приносят ущерб лесному фонду и даже забирают жизни людей. Однако правоохранители предпринимают все зависящие от них меры.
К Кремле заявили об отсутствии необходимости принятия дополнительных распоряжений по пожарам в регионах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
По словам Пескова, тема природных пожаров хорошо известна и повторяется из года в год в весенне-летний сезон. К сожалению, ежегодно из-за огня страдает не только лесной фонд, но и недвижимость и даже сами люди.
«Не нужно дополнительных распоряжений президента. Это иногда необдуманные действия граждан, а иногда сознательные действия злоумышленников», — отметил пресс-секретарь.
В Кремле добавили, что ответственные органы понимают опасность и принимают все необходимые меры для предотвращения трагедий и борьбы с пожарами. Песков заключил, что российская география вносит свои коррективы и усложняет работу, но многие меры приносят положительные результаты.
Ранее 5-tv.ru публиковал важные советы от врача при лесных пожарах.
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