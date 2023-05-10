«Саша был центром всего»: Прилепин поделился воспоминаниями о погибшем водителе

Погибший водитель и соратник несколько раз спасал жизнь российского писателя.

Состояние писателя Захара Прилепина остается стабильным. Завтра, 11 мая, в Нижнем Новгороде пройдет прощание с его соратником, сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии Александром «Злым» Шубиным, которого представили к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Прилепина эксклюзивно для 5-tv.ru.

По словам самого писателя, Шубин всегда был в центре его походной жизни и жизни его семьи.

«Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас», — приводит пресс-служба слова Прилепина.

Также он вспомнил, что Шубин несколько раз закрывал его во время обстрелов и спасал ему жизнь.

«Существует ли на земле форма благодарности за это? Я не знаю», — говорит Прилепин.

По его словам, погибший Шубин никогда не был злым, много смеялся, радовался и восхищался миром.

«Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне в нашей деревне. В августе она должна была появиться», — заключил Захар Прилепин.

Александр «Злой» Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, учился в 11-м классе. Не окончив учебу, ушел в ополчение.

Захар Прилепин получил ранения в результате теракта 6 мая. На пути следования автомобиля к его частному дому в Нижегородской области была заложена взрывчатка. Его соратник и друг Александр Шубин погиб на месте. Прилепин был с множественными травмами госпитализирован в областную больницу. Врачи оценивают его состояние, как стабильное. Писатель идет на поправку.

По обвинению в совершении теракта был задержан уроженец Украины, который ранее был завербован СБУ. После задержания Александр Пермяков дал признательные показания. Накануне решением Семеновского районного суда Нижегородской области он был арестован на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появилось первое видео Захара Прилепина из больницы.