Родственники внезапно умершего актера Тютрюмова отказались от вскрытия

Родственники покойного актера Александра Тютрюмова отказались от вскрытия его тела. Об этом сообщает 78.ru.

По поступившей информации, последние дни актер провел в хирургической реанимации, так как врачи заподозрили у него воспаление поджелудочной железы.

При жизни Тютрюмов страдал от острого панкреатита и желчнокаменной болезни. Официальной причиной смерти назван воспалительный процесс внутренних органов.

Как стало известно 5-tv.ru, актер умер от заболевания желудочно-кишечного тракта — холецистопанкреатита, развившегося на фоне употребления алкоголя в течение месяца. По информации источника, переводить в другой стационар Тютрюмова не планировали, так как с этим диагнозом летальный исход ожидался с вероятностью в 80% в независимости от места лечения.

С Александром Тютрюмовым простились 10 мая в Санкт-Петербурге, на третий день после смерти. Церемония состоялась в кинотеатре Родина — ее посетили около 100 человек, в том числе губернатор города Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга Александра Тютрюмова назвала альтернативную причину его смерти.