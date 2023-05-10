Захарова: власти Берлина не должны сомневаться в решении Нюрнбергского трибунала

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Официальный представитель МИД РФ заявила, что ограничения при проведении «Бессмертного полка» в Берлине — это позор.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Ограничения при проведении «Бессмертного полка» в Берлине — это позор. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что немецким политикам могут не нравится философия, идеология или политические деятели. Однако они не имеют права подвергать сомнению решения Нюрнбергского трибунала.

«Все, что было сделано властями Берлина по ограничению празднования этого дня, есть, безусловно, покушение на решения Нюрнберга», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Полиция Берлина разрешила участникам акции нести портреты своих родных. Однако были запрещены символы «V», «Z», георгиевские лента, флаги и знамена, элементы военной формы, а также марши в качестве музыкального сопровождения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова предрекла Украине поражение в СВО за отмену истории ВОВ.

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