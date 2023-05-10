Пройти курс реабилитации: Захарова напомнила Зеленскому про деда-ветерана

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Захарова: дед Зеленского посоветовал бы внуку курс реабилитации от фашизма

Фото, видео: www.globallookpress.com / James McGill; 5-tv.ru

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Дипломат поинтересовалась, может ли президент Украины сорвать с родственника два ордена Красной Звезды.

Дед Зеленского посоветовал бы внуку пройти курс реабилитации как в медицинском плане, так и от фашизма. Об этом в свежем брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В рамках так называемой декоммунизации президент Зеленский смог бы сорвать с деда два ордена Красной Звезды? Как они сколачивают со стен и монументов звезды, закрашивают их краской и пишут ругательные слова», — отметила дипломат.

В 2015 году на Украине были приняты законы о декоммунизации. Они предусматривают запрет советской символики, замену термина «Великая Отечественная война», переименование населенных пунктов и многое другое.

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