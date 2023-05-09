В Киеве в честь Дня Победы возложили цветы к Вечному огню
Украинцы в парке Вечной Славы уверены, что великий праздник нужно отмечать именно 9 мая.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tarasov; 5-tv.ru
Жители Киева в честь Дня Победы несут цветы к Вечному огню, несмотря на запреты властей. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из парка Вечной Славы, где граждане разных возрастов отдают дань памяти тем, кто выиграл Великую Отечественную войну.
Один из присутствующих — бывший военнослужащий — подчеркнул важность великого праздника. Мужчина отметил, что все жители некогда Советского Союза будут праздновать День Победы именно 9 мая.
«Нельзя праздновать в другой день», — отметил он.
К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что отныне вместо Дня Победы в стране будет праздноваться День Европы. Кроме того, с 2015 года в Незалежной приняты законы о декоммунизации, которые коснулись и термина «Великая Отечественная война».
В Москве этим утром состоялся Парад Победы. Вместе с президентом РФ в праздничной церемонии в честь 78-й годовщины Дня Победы участвовали лидеры семи стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. После торжественной церемонии они во главе с Владимиром Путиным возложили венки к Могиле Неизвестного солдата.
Ранее 5-tv.ru писал, что бойцам привезут частицу Вечного огня из Москвы в зону спецоперации на Украине.
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